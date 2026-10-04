Şehzadeler zabıtası zincir marketlerde denetim yaptı, aykırılıklara işlem başlatıldı - Son Dakika
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Şehzadeler zabıtası zincir marketlerde denetim yaptı, aykırılıklara işlem başlatıldı

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Şehzadeler zabıtası zincir marketlerde denetim yaptı, aykırılıklara işlem başlatıldı
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Şehzadeler Belediyesi zabıtası, ilçedeki zincir marketlerde fiyat, raf-kasa, son kullanma tarihi ve hijyen denetimi yaptı. Eksiklik veya mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı; Başkan Hakan Şimşek denetimlerin süreceğini söyledi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan zincir marketlerde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarını, raf-kasa fiyat karşılaştırmalarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve marketlerin hijyen şartlarını titizlikle kontrol etti. Tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde eksiklikler ve mevzuata aykırılık teşkil edebilecek durumların tespit edildiği işletmelerle ilgili yasal işlemler başlatıldı. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletme yetkililerine gerekli uyarıları yapmayı da ihmal etmedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçede yaşayan yurttaşların haklarını ve sağlıklarını korumak adına bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağını vurguladı. Başkan Şimşek, "Denetimlerimizin temel amacı cezai işlem uygulamak değil, halkımızın sağlığını korumak ve ilçemizde bulunan işletmelerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlamak. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı bir alışveriş ortamına kavuşması için denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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