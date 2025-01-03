Selçuk Belediyesi'nden Çalışan Annelere Destek Projesi: Ayışığı Masal Evi

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Selçuk Belediyesi, çalışan annelerin destekçisi olacak "Ayışığı Masal Evi" projesi için anket çalışması başlattı. Gece çalışmak durumunda olan annelerin çocuklarını güvenli bir şekilde emanet edebileceği Ayışığı Masal Evi'ni hayata geçirmeyi planlayan Selçuk Belediyesi, başlatılan anket çalışması ile gelen talepler doğrultusunda projeyi hayata geçirecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, çalışan kadınları ve çocukları merkezine alan projelere imza atan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, her mahalleye bir kreş hizmeti için çalışmalarını sürdürürken, gece çalışmak zorunda olan anneler ve çocuklarını da unutmadı. Düzenlenen ankete yeterli talep gelmesi durumunda hayata geçirilecek Ayışığı Masal Evi ile çocuklar, anneleri çalışırken güvenli bir ortamda kalabilecek.

Selçuk'ta ikamet eden ve gece çalışmak durumunda olan kadınların, Selçuk Belediyesi ve Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan ankete katılabileceği, Ayışığı Masal Evi projesine katkı sağlayabileceği aktarıldı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Gece çalışan annelerin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir ortamda olması, annelerimizin huzurla çalışabilmesi bizim önceliğimiz. Bunun için bir anket çalışması başlattık. Bu çalışmanın sonucunda gelecek olan talep doğrultusunda Ayışığı Masal Evi hayata geçecek" dedi. - İZMİR