Serdivan Belediye Meclisi Çocuk Oturumu Gerçekleşti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Serdivan Belediye Meclisi Çocuk Oturumu Belediye Başkanı Osman Çelik'in katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Osman Çelik konuşmasında, "Dünyada çocuklara adanan tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok değerli çocuklarımızın taleplerini dinlemeye başlamadan önce hepimizin bayramını kutluyorum. Sizin için güçlü ve mutlu yarınlar inşa etmek için her gün çok çalışacağıma söz veriyorum. Çocukların bayramı 23 Nisan kutlu olsun" diye konuştu.

Tüm insanların özellikle çocukların gülümseyeceği bir hayat inşa etmenin en büyük hayali olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bu anlamda çocukların her zaman mutlu hissedeceği ve daima gülümseyeceği bir kent hayaliyle çıktığımız bu yolda kurulan çocuk meclisimizde onların sesine kulak verecek ve aldıkları kararları sonuna kadar destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kutlamalar çerçevesinde Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in koltuğuna oturan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencisi Miray Kavas, Serdivanlı çocuklar adına oturum açılış konuşması gerçekleştirdi. Kavas, "Göreve geldiği günden beri çocuklar için mutlu bir yaşam hayalinden bahseden bir başkanımız olduğu için hepimiz çok sevinçliyiz Serdivanlı çocuklar olarak size ve çalışma arkadaşlarınıza başarı ve kolaylık diliyoruz. Bizler Serdivanlı çocuklar olarak çok şanslıyız. Çocukları seven, çocuk haklarına inanan ve çocukları önemseyen bir başkanımız var. Bu bakış açısıyla yönetilen bir kentte yaşayan çocuklar olarak tek isteğimiz çocuk dostu bu kentte, sokaklarda daha rahat oyun oynayabilmek, sosyal ve kültürel alanlarda kendimizi geliştirmek için daha fazla etkinlikler ve okullarımızdaki eksikliklerin tamamlanmasıdır" ifadeleri ile taleplerini dile getirdi. - SAKARYA