Serdivan Belediyesi Nikah Salonunda Bahşiş Skandalı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediyeye ait nikah salonunda garsonların, aile yakınları ve konuklardan bahşiş adı altında zorla para topladığı iddia edildi.

Serdivan Belediyesi'ne ait nikah salonunda bir çiftin nikah merasimi esnasında, garsonların aile yakınları ve konuklardan bahşiş adı altında zorla para topladığı öne sürüldü. Olayın ardından karşılarında herhangi bir muhatap bulamadıklarını iddia eden vatandaş da olayı sosyal medyaya taşıdı. Şahıs sosyal medyaya taşıdığı paylaşımda, "Serdivan Belediyesi nikah salonunda 05.01.2025 tarihinde nikah yaptık. Garsonlar, aile yakınlarından ve konuklardan bahşiş adı altında resmen zorla para toplamışlar. Karşımızda muhatap yok, resmen rezil olduk davetlilere. Bu konu hakkında gerekli işlemin yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA