Şeref Hakan Aktürk Kombina Müdürü Oldu

Yerel

Erzincan Kombina Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Veteriner Hekim Şeref Hakan Aktürk Kombina Müdürü olarak atandı.

Et ve Süt Kurumu Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürlüğünü daha önce Naci Gün yürütüyordu. Gün'ün yerine Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Veteriner Hekim Şeref Hakan Aktürk Kombina Müdürü olarak atandı. - ERZİNCAN