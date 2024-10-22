Şeref Hakan Aktürk Kombina Müdürü Oldu

Erzincan Kombina Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Veteriner Hekim Şeref Hakan Aktürk Kombina Müdürü olarak atandı.
Et ve Süt Kurumu Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürlüğünü daha önce Naci Gün yürütüyordu. Gün'ün yerine Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Veteriner Hekim Şeref Hakan Aktürk Kombina Müdürü olarak atandı. - ERZİNCAN
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