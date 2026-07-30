Seydikemer ve Fethiye’de alevlere karşı ortak mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi ve Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına karşı tüm ilgili birimleriyle sahada yoğun mücadele yürütüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 ve Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'nde de 30 Temmuz Perşembe günü 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yangının ilk anından itibaren her iki bölgeye de sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının etkili olduğu alanlarda itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, MUSKİ ekipleri de su temini ve lojistik destek çalışmalarını sürdürdü.

Yangın bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeli, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına destek verdi. Bölge halkının da ekiplerle birlikte gösterdiği dayanışma, yangınla mücadeleye önemli katkı sağladı.

Yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli alanlara ulaştırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla Seydikemer bölgesinde 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bölgede yaptığı incelemelerin ardından, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile veteriner ekipleri sahada görev aldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, celepler ve hayvan barınağı bulunan işletmelerle kurulan koordinasyon sayesinde tahliye süreci hızlı ve planlı şekilde gerçekleştirildi.

Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla tahliye edilen hayvanların yem, su, nakliye ve diğer lojistik ihtiyaçları eksiksiz karşılanırken, ekipler yangın alanından çıkarılan hayvanları güvenli noktalardaki uygun barınaklara sevk etti.

Başkan Aras: "Tüm Ekiplerimizle Vatandaşlarımızın Yanındayız"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerin koordinasyon içinde görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Seydikemer'de yaşanan yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye ekiplerimiz, MUSKİ personelimiz, veteriner hekimlerimiz ve ilgili tüm birimlerimizle ilk andan itibaren sahadayız. Yangınla mücadele eden tüm kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan yangının kontrol altına alınması için destek verirken diğer yandan vatandaşlarımızın ve tahliye edilen hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. En büyük temennimiz yangının tamamen söndürülmesi ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesidir."

Büyükşehir Belediyesine bağlı ilgili daire başkanlıkları Seydikemer yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlayacak.