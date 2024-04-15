Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ziyapaşa Mahallesi\'nde Yol Talebine Yanıt Verdi

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Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ziyapaşa mahallesi sakinlerinin yol talebi üzerine harekete geçerek, gerekli birimlere çalışmaların başlatılması için talimat verdi.

'Halkçı ve katılımcı belediyecilik' anlayışıyla hareket ederek, görevlerinin başında olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Ziyapaşa mahallesi sakinlerimizin, yollarının yapılmasıyla ilgili talebi üzerine belediye meclis üyemiz ve mahalle muhtarımız ile birlikte sorunları tespit ederek çalışmaların başlanması ve bir an önce çözüme kavuşması için ilgili müdürlüğümüze gerekli talimatları verdik. Halkımızın talepleri bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

"SEYHAN'I DAHA GÜZEL HALE GETİRMEYE KARARLIYIZ"

Seyhan'ı daha güzel bir hale getirmek adına büyük bir özveriyle çalışacaklarını vurgulayan Başkan Tekin, "Bunun için de çalışmalarımız belirlenilen program doğrultusunda gerçekleşmekte. Mahallelerimizdeki sorunların bizlere bildirilmesi durumunda gerekli hassasiyeti gösterip sorunun ortadan kalkması adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. Her geçen gün eksikliklerimiz giderilecek" diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tespit çalışmasının ardından mahalle sakinleri ve esnafı ziyaret ederek sohbet etti.