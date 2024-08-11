Seyir halindeki Tofaş yandı
GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde seyir halindeyken motor bölümü yanan Tofaş marka otomobilin sürücüsü yanmaya başlayan araçtan son anda çıkarak kurtulabildi. Yanmaya devam eden aracın çevresindekiler ise uyarılar üzerine patlamadan saniyelerle faciadan dönüldü.
Görele'nin Çiftlik köyünde Ecevit E. İdaresindeki 61 ER 860 plakalı Tofaş marka aracın motor bölümü yanmaya başladı. Yangın üzerine durumu fark eden sürücü araçtan inerek uzaklaştı. Alev alev yanan aracın içerisinden malzemelerini kurtarmaya çalışan sürücü yakınları ise araç LPG'li patlayabilir denilmesi üzerine uzaklaşırken aracın patlama anları görüntülere yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan Tofaş'ın sürücüsü yangından yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında Tofaş adeta hurda yığınına döndü.
Son Dakika › Yerel › Seyir halindeki Tofaş yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?