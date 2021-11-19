Sezai Karakoç için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından hayatını kaybeden Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

88 yaşındaki hayatını kaybeden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları öncülüğünde Cuma namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karakoç için dua edildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, "Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Türkiye'de İslami dirilişin öncüsü olan dünyada İslami dirilişin ve Müslüman gençliğin kendi inancına, kültürüne sahip çıkması için bir ömrünü feda eden ağabeyimiz, üstadımızdı. 3 gün önce İstanbul'da hayatını kaybetti. Bugün Türkiye'de ve dünyada eğitim gören birçok nesil onun gösterdiği yolda kimlik buldu, şuur buldu. İslami hayatın geleceğinin teminatı, geleceğin mimarı olmak için değişik kademelerde görev yapmaktadırlar. Bizde bugün ona karşı burada bir Müslüman olarak görevimizi yapmak, ruhuna Fatiha okumak için toplandık. Bunun için katılım sağlayan tüm Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Onun öğretileri bizim için daima göz önünde bulundurulacak olan öğretilerdir. Allah ona rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ