Mersin’de bitkin düşen at yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika
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Mersin’de bitkin düşen at yeni yuvasına kavuştu

Mersin’de bitkin düşen at yeni yuvasına kavuştu
23.07.2026 16:41  Güncelleme: 16:43
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Mersin'de karpuz yüklü arabayı çekerken aşırı sıcak ve yorgunluktan yere yığılan at, tedavi edilip sağlığına kavuştu. Antalya'dan bir hayvansever tarafından sahiplenilen atın sahibine 5 bin 469 lira ceza kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde karpuz yüklü arabayı çekerken aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle yere yığılan at, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Koruma altına alınan at, Antalya'dan bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Olayın ardından Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde çalışma başlattı. İki veteriner hekimin eşliğinde Barış Mahallesi'ndeki ahıra götürülen atın genel sağlık kontrolleri yapıldı.

Yapılan muayenede atın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca koşum takımlarının baskısından kaynaklanan hafif sıyrıklar bulunduğu belirlendi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bakımı üstlenilen at, gözetim altında tutulmak üzere ilçedeki kırsal bir mahalleye sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yetkililerle iletişime geçen Antalya'daki bir hayvansever, atı sahiplenmek istediğini bildirdi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından atın Antalya'daki çiftliğe götürülerek yeni yaşamına başladığı öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan ihmal ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle atın sahibine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Kabahatler Kanunu kapsamında 5 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Antalya, Mersin, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin’de bitkin düşen at yeni yuvasına kavuştu - Son Dakika

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