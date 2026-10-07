Siirt Kurtalan\'da asayiş ve güvenlik toplantısı Kaymakam Başara başkanlığında yapıldı

Siirt Kurtalan'da asayiş ve güvenlik toplantısı Kaymakam Başara başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Kurtalan'da Kaymakam Salih Başara, ilçenin asayiş ve güvenlik durumunu görüşmek üzere toplantıya başkanlık etti. Toplantıya emniyet ve jandarma birim amirleriyle kurum temsilcileri katıldı; huzur ve güven ortamı, can ve mal güvenliği ile alınan tedbirler ele alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kaymakam Salih Başara başkanlığında ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumunun ele alındığı genişletilmiş asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile yürütülen güvenlik tedbirleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam Salih Başaran'ın yanı sıra ilçe emniyet ve jandarma birim amirleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. İlçede meydana gelen asayiş olayları, alınan tedbirler ve önümüzdeki döneme ilişkin yürütülecek çalışmaların görüşüldüğü toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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