Siirt\'te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü kutlandı

Siirt'te, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Siirt Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde gerçekleştirilen tören, Şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehitlerin anısına yapılan saygı atışından sonra Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından Şehitlik Anıt defteri imzaladı.
İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından şehitler için dua okundu. Vali Kızılkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. - SİİRT
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.