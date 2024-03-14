Siirt'te 40 yıldır teneke ve soba yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Siirt'te 40 yıldır teneke ve soba yapıyor

Siirt\'te 40 yıldır teneke ve soba yapıyor

Siirt'te 19 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı devralan Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapıyor. Eskiden soba, banyo sobası, ateş sobası, ibrik ve testi yaptıklarını belirten Kılıçvuran, mesleğin yavaş yavaş tükendiğini söyledi. Bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Kılıçvuran, çırak olmadığını ve zanaat öğrendiğini belirtti.

14.03.2024 10:44
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Siirt'te 19 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı devralan Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapıyor.

Teneke ve sobacılık işini ustasından devraldığı dükkanda 40 yıldır yapan 59 yaşındaki Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda çırak olarak başladığı ve unutulmaya başlayan tenekeciliği devam ettirerek mesleğini sürdürüyor. Eskiden soba, banyo sobası, ateş sobası, ibrik ve testi yaptıklarını belirten Kılıçvuran, eskisi gibi rağbet olmadığını ve mesleğin yavaş yavaş tükendiğini söyledi. Bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Kılıçvuran, "Allah'a şükür biri doktor oldu, biri mühendis oldu. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Çırak zaten yok. Bu dükkan 60-65 yıllıktır. Ustamın yanında çalıştım, zanaat öğrendim. Bu seviyeye geldim" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te 40 yıldır teneke ve soba yapıyor - Son Dakika

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