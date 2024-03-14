Siirt\'te 40 yıldır teneke ve soba yapıyor

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Siirt'te 19 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı devralan Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapıyor.

Teneke ve sobacılık işini ustasından devraldığı dükkanda 40 yıldır yapan 59 yaşındaki Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda çırak olarak başladığı ve unutulmaya başlayan tenekeciliği devam ettirerek mesleğini sürdürüyor. Eskiden soba, banyo sobası, ateş sobası, ibrik ve testi yaptıklarını belirten Kılıçvuran, eskisi gibi rağbet olmadığını ve mesleğin yavaş yavaş tükendiğini söyledi. Bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Kılıçvuran, "Allah'a şükür biri doktor oldu, biri mühendis oldu. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Çırak zaten yok. Bu dükkan 60-65 yıllıktır. Ustamın yanında çalıştım, zanaat öğrendim. Bu seviyeye geldim" dedi. - SİİRT