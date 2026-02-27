Siirt\'te Adli Hizmetler Görüşüldü

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Yasin Coşkun ile görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede, kentte yürütülen adli hizmetler ile iş dünyasının beklenti ve talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu da eşlik etti.

Başkan Güven Kuzu, Siirt'in ekonomik gelişimi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi adına kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Başsavcı Coşkun'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başsavcı Coşkun ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve iş birliğinin toplumsal huzur ve güven ortamına katkı sunduğunu belirtti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - SİİRT