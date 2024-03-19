Siirt\'te Ramazan Ayında Çiğköfte İftar Sofralarının Vazgeçilmezi

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Siirt'te Ramazan ayında birçok yerde olduğu gibi çiğköfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çiğ köfte satışı yapan işletmeler, yoğun taleple karşılaşıyor. Ramazan'ın en sevilen atıştırmalığı olan ve Türkiye'nin dört bir yanında rağbet gören çiğ köfte, Siirt'te de iftar saatine doğru işletmelerde yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan aylarında çiğ köftenin diğer günlere göre daha fazla satıldığını belirten işletme sahibi Serdar Demirhan, çiğ köftenin iftar sofralarına farklı bir lezzet kattığını söyledi.

Demirhan, "Ramazan'ın gelişiyle beraber canlılık oldu, müşterilerimiz çoğaldı. Satışlarımız devam ediyor, satışlar güzel. Akşama doğru yoğunluk daha çok oluyor. İftar saatine az kala çok daha yoğunluk olduğunu görüyoruz. Günde 200-250 porsiyona yakın çiğ köfte çıkarıyoruz" dedi.

Müşteri Mehmet Akman ise, "Biz de Ramazan ayı dolayısıyla diğer vatandaşlar gibi çiğ köfte almaya geldik. Gördüğünüz üzere çiğ köfteye bayağı bir rağbet var. Çiğ köfteyi severek beğenerek tüketiyoruz" ifadelerinde bulundu. - SİİRT