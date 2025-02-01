Siirt'te Umre Kafilesi Uğurlandı - Son Dakika
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Siirt'te Umre Kafilesi Uğurlandı

Siirt\'te Umre Kafilesi Uğurlandı

189 umre yolcusu, yoğun katılımla kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

01.02.2025 12:13
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Siirt'te umre kafilesi, gece yarısı düzenlenen programla kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Gece yarısı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Meydanda toplanan 189 umre yolcusu, vatandaşlar ve yakınları ilahiler okuyarak salavat getirdi. Kutsal topraklara gitmenin heyecanı ile duygu dolu anlar yaşandı. Kafilenin en genç adayı olan 18 yaşındaki Furkan Yavuz, kutsal topraklara gitmenin heyecanı içinde olduğunu söyledi. Yavuz, en geç umre adayı olduğu ve herkese nasip olmasını diledi.

Kutsal topraklara gideceği için duygu dolu anlar yaşadığını dile getiren Yusuf Yavuz, "Çok beklediğimiz, çok arzuladığımız Resulullah'ın yanına gidiyoruz. Kabe'ye gidiyoruz. Dualarla gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Aylar geçti, günler geçti, vakti geldi. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Yavuz Öztanık da, "Çok heyecanlıyız. Kutsal topraklara gidiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Güzel bir duygu. Herkese Kabe'den selam ve dua ile inşallah" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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