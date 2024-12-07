Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Minibüs Hattında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Minibüs Hattında Vatandaşlarla Buluştu

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Karakiraz-Şile minibüs hattında yolculuk yaparak vatandaşların ulaşım taleplerini dinledi ve geri bildirim aldı. Başkan, yolculuk sırasında hiçbir ücret kabul etmeyerek, 'Bugün de bizden olsun' dedi.

07.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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(İSTANBUL) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Karakiraz-Şile minibüs hattında dün sabahın ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçerek yolcuları taşıdı. Tebdili kıyafetle vatandaşları karşılayan Başkan Kabadayı, yolculuk sırasında vatandaşların ulaşım, altyapı ve sosyal destek taleplerini dinledi.

Tebdili kıyafetle dün sabah direksiyon başına geçen Başkan Kabadayı, hem yolcuları taşıdı hem de Şile Belediyesi'nin hizmetlerine yönelik geri bildirimlere kulak verdi.

Başkan Kabadayı, yol boyunca kendisine uzatılan hiçbir ücreti kabul etmeyerek, "Bugün de bizden olsun" dedi.

Kabadayı, sosyal medya hesabından, "Bu sabah Karakiraz-Şile minibüs hattında hemşehrilerimle bir aradaydım" paylaşımını yaptı. İşe gitmek üzere yola çıkanlar ve okula yetişmeye çalışan öğrenciler ise Kabadayı'nın sürprizini memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Minibüs Hattında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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