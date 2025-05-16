Silivri\'de Engelliler Haftası Kapsamında Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde her yıl düzenlenen temsili askerlik töreni, bu yıl da Hasdal Kışlası'nda gerçekleşti.

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bu yıl temsili askerlik törenini, Hasdal Kışlası'nda yaptı. Engelli bireyler bir günlüğüne askerlik heyecanını yaşadı; üniformalarını giyerek düzen eğitimine katıldı, yemin edip terhis oldu. Engelli vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. - İSTANBUL