Silivri'den İhtiyaç Sahiplerine Ayçiçek Yağı Desteği

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bin 200 dönümlük belediye arazisinden hasat edilen ayçiçeklerinden elde edilen yağların, ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Başkan Balcıoğlu, "15 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ayçiçek yağı desteği sağlayacağız. Beşer litrelik tenekeler halinde hazırladığımız yağlarımızı ihtiyaç sahibi ailelerimize en kısa sürede ulaştıracağız" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bin 200 dönümden oluşan belediye arazisinin hasat edilmesiyle elden edilen ayçiçeklerinden yapılan yağların teslim alındığını duyurdu. Başkan Balcıoğlu, ayçiçeklerinin ayçiçek yağına dönüştürülmesinde destek olan Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya'ya ve Silivri Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sarıbekir'e teşekkür etti.

"Bizim topraklarımızı koruyarak geliştirmek gibi bir hedefimiz var"

Yağların dağıtımı için çalışmalara başlandığını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "15 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ayçiçek yağı desteği sağlayacağız. Beşer litrelik tenekeler halinde hazırladığımız yağlarımızı ihtiyaç sahibi ailelerimize en kısa sürede ulaştıracağız. Bizim topraklarımızı koruyarak geliştirmek gibi bir hedefimiz var. Kararlıyız ve cesaretimiz de var" dedi.

"Geleceğimizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz"

Projenin tarıma ve üretime destek vermenin yanı sıra dayanışmayı da desteklediğine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Bu proje, sadece bir dağıtım değil Silivri'mizin üretkenliğini, dayanışmasını ve kendi ayakları üzerinde durabilme kararlılığını gösteren güçlü bir mesajdır. Geleceğimizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz, çünkü biz biliyoruz ki Silivri Birlikte Güzel!" diye konuştu.

Tarıma ve üretime destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Bizim için hemşerilerimize hizmet etmek kimseyi geride bırakmadan, dayanışma ruhuyla çalışmaktır. Silivri'de üretmenin, paylaşmanın ve birlikte hareket etmenin gücüyle hep birlikte daha da güçleniyoruz. Tarımın, üretimin ve dayanışmanın bereketini ilçemizin dört bir yanına ulaştırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.