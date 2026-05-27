Silvan'da Bayram Coşkusu Yeniden Canlandı
Silvan'da Bayram Coşkusu Yeniden Canlandı

27.05.2026 10:11
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde site sakinleri, toplu bayramlaşma ile geleneksel bayram kültürünü canlandırdı.

Günümüzde apartman ve site yaşamının yaygınlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutan geleneksel bayramlaşma kültürü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir sitede kurulan örnek dayanışmayla yeniden hayat buldu.

Binalarda ve sitelerde insanların birbirini tanımadığı, bayramlarda kapıların kapalı kaldığı modern şehir hayatına inat, Silvan'daki site sakinleri bir araya gelerek bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Sitenin yeşil alanında düzenlenen toplu bayramlaşma etkinliğinde ikramlıklar hazırlanarak, tam bir şölen havası estirildi.

Her yaştan site sakininin katıldığı etkinlikte, büyüklerin elleri öpüldü, çocuklara bayram harçlıkları ve ikramlar dağıtıldı. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve eski bayramların o samimi, sıcak atmosferini çocuklara aşılamayı hedefleyen site sakinleri, bu anlamlı organizasyonla takdir topladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, "Eskiden bayramlar tüm mahalleyle, komşularla bir arada kutlanırdı. Ne yazık ki şimdiki sitelerde herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Biz bu algıyı kırmak ve Silvan'ımızda komşuluk bağlarımızı canlı tutmak istedik. Çocuklarımızın da bu kültürü görerek büyümesi bizler için çok önemli" diyerek mutluluklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

