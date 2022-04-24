Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar - Son Dakika
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Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar

24.04.2022 12:32
Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Muradınlar Yeni Camiinde online ve yüz yüze derslere katılan toplam 200 öğrenciye iftar verildiği bildirildi.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Muradınlar Yeni Camiinde online ve yüz yüze derslere katılan toplam 200 öğrenciye iftar verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada," Bir hayırseverimizin sponsorluğunda ve din görevlimiz Emin Dönmez'in organizesinde Simav İlçe Müftülüğümüze bağlı Muradınlar Yeni Camiinde online ve yüz yüze derslere katılan 40 kız öğrenci, 15 Temmuz Şehitleri ve Hz. Aişe Kur'an Kurslarından 160 kişi olmak üzere toplam 200 gence iftar verildi. Maddi manevi emeği geçenlerden ve tüm hayırseverlerden Rabbimiz razı olsun" denildi. - KÜTAHYA

Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar
Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar
Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar
Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar

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15 Temmuz Şehitleri, Emin Dönmez, Hisarcık, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simav'da 200 Kur'an Kursu öğrencisine iftar - Son Dakika
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