Simav\'da Sabah Namazı Buluşması

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Kütahya'nın Simav ilçesi Kadıoğlu Camiinde, 15. sabah namazı çocuk ve gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Camii imamı Ramazan Yılmaz'ın organize ettiği programda sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet ve dua yapıldı. Namaz sonrası cemaate kahvaltı verildi. Kahvaltı sonunda yapılan sofra duası ile program sona erdi.

Programa, din görevlileri Celil Doğan, Ali Rıza Kahraman, 17 çocuk ve cami cemaati katıldı. - KÜTAHYA