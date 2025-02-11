Sincan Belediyesi\'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

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Sincan Belediyesi soğuk havalarda vatandaşların içini ısıtan sıcak çorba ikrmına devam ediyor. İlçenin 5 farklı noktasında sıcak sıcak dağıtım yapılıyor.

Sincan Belediyesinin sabahın ilk ışıklarında güne başlayan vatandaşlara sıcak çorba ikramı yoğun ilgi görüyor. Her sabah aşevinde çeşit çeşit pişirilen çorbalar özenle hazırlanarak ilçenin 5 farklı noktasından vatandaşa ulaştırılıyor. Yanında ekmeği ile ikram edilen çorbalar okula giden gençler, iş telaşı ile yola çıkan vatandaşların güne sağlıklı başlamasını sağlıyor.

Sıcak çorba Sincan'da yaşayan vatandaşlara her sabah; Sincan Tren Garı, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası Önü, Sincan Devlet Hastanesi önü, Mareşal Çakmak Mahallesi Bülbül Caddesi ve Dr. Nafiz Körez 12. Cadde Semt Polikliniği önünde Ahi Mesut Bulvarı) ikram ediliyor. - ANKARA