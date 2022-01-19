SincikKahta Karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sincik- Kahta karayolu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri kapalı olan Sincik- Kahta karayolu, il özel idaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 24 köy ve bu köylere bağlı mezra yolları ulaşıma kapandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollarımızın açma çalışmalarına başlıyoruz. Karayolları ekipleri Karakuş mevkiinde tipi nedeniyle ilerleyemediklerini söylediler. İlçemizin ana yolunu açık tutmak için özel idare ekiplerimizi bu yola yönlendirdik. Kar yağışının durmasıyla birlikte tüm yollarımızı ivedi bir şekilde açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sincik Belediyesine bağlı ekipler ise ilçe merkezindeki yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ADIYAMAN