Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Büyükdağdere Mahallesi'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Büyükdağdere Mahallesi'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Büyükdağdere Mahallesi\'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Büyükdağdere Mahallesi'nde halk buluşması gerçekleştirdi. Başkan Sak, israfı önleyip borçları ödediklerini ve halka hizmet ürettiklerini söyledi.

06.08.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Büyükdağdere Mahallesi'nde halk buluşması gerçekleştirdi. Başkan Sak, "4 ayda israfı önleyip, önceki yönetimden devralınan 140 milyonun borcun, 49 milyonu ödedik, sındırgı halkına her alanda hizmet ürettik, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Görevi devraldığından bu yana ortak akılla yönetim anlayışına önem veren ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak halk buluşmalarını sürdürüyor. Halk buluşmaları kapsamında Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları meclis üyeleri ve birim amirleri ile birlikte Büyükdağdere Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerinin birebir alındığı toplantı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

"Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim Sındırgı'ya olan hizmet sevdamızdan vazgeçiremeyecekler"

Başkan Sak: "31 Marta nasıl bir belediye devraldık, 140 milyon borcu olan, birimler arasında istişarelerin olmadığı, 3-5 kişinin yönettiği bir belediye vardı. Biz bu yapıyı değiştirdik. Belediyede israfın önüne geçtik. Bugün itibariyle tasarruf ederek belediyenin 42 milyon, Sın-Jet'in ise 6,5 milyon lira olmak üzere yaklaşık 49 milyon borcu ödedik. Planlı çalışırsak, tasarruf edersek bu borçlar borç değil, biz bu borçları öderiz." dedi. Buna karşın şimdiler de iktidarın genelgelerle, yaptırımlarla CHP'li belediyelerin hizmet etmemesi için çabaladığını söyleyen Sak, en son 44 milyon liralık sigorta borcunun ödenmesi istendiğini belirtirken belediyeye İller Bankası tarafından gelen paranın %46 kısmının kesintiye uğrayacağını belirtti. Sak, "Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu halka hizmet üretmeye devam edeceğini" söyledi.

Başkan Sak, konuşmasının devamında gerçekleştirdiği hizmetler ve planlanan projelerinden de bahsetti. " Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallelerdeki 2 bin 760 arazi yollarında iyileştirme çalışmalarını tamamladığı, yıllardan beri greyder girmeyen mahalle yollarına hizmet ulaştırdığını belirtti.

"Sındırgı'ya, kim hizmet ettiyse Allah razı olsun"

Başkan Sak, "Özgür Ertuğrul Başkanı'mızdan, Fikret Çiğdem Başkanı'mızdan, Mustafa Bakkal Başkanı'mdan ve en son dönem ki Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'tan da Allah razı olsun. Hangi belediye başkanımız hizmet ettiyse Allah razı olsun. Herkes bir eser bırakmış, bu eserler bir bayrak yarışı biraz daha geliştirmeli ve iyileştirmeliyiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Büyükdağdere Mahallesi'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Büyükdağdere Mahallesi'nde Halk Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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