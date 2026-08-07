Sınırları Aşan Aşk: Fuat ve Megan'ın Düğünü - Son Dakika
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Sınırları Aşan Aşk: Fuat ve Megan'ın Düğünü

Sınırları Aşan Aşk: Fuat ve Megan\'ın Düğünü
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Gaziantep'te Fuat Ali Yaşar, Amerikalı gelin Megan Antkoviak ile Türk usulü düğün yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden 7 yıl önce eğitim amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Fuat Ali Yaşar, burada hayatının aşkını buldu. Amerikalı gelin Megan Antkoviak, önce Türk usulü kına gecesi, ardından da telli duvaklı düğünle hayatını Gaziantepli Fuat Ali ile birleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden öğrenci olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve eğitimini sürdüren İslahiyeli genç Fuat Ali Yaşar, katıldığı bir İtalyan festivalinde Amerika vatandaşı Megan Antkoviak ile tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Mutlu günlerini Fuat Ali Yaşar'ın memleketi İslahiye'de yaşamak isteyen çift, düğün için Gaziantep'e geldi.

Amerikalı geline önce Türk usulü kına gecesi, sonra telli duvaklı düğün

Amerikalı gelen Megan'a önce Türk usulü yöresel ezgilerden oluşan kına gecesi yapıldı ardından da telli duvaklı düğün. Ailelerin ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen kına gecesi ve düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Farklı kültürleri bir araya getiren düğünde hem Türk hem de yabancı misafirler unutulmaz anlar yaşarken, davetliler genç çifti yalnız bırakmadı.

"Memleketimde ailemle, yakınlarımla düğünümüzü yapıyoruz, çok mutluyuz"

Eğitim için gittiği Amerika'da eşi Megan ile tanıştığını söyleyen Fuat Ali Yaşar, "Bundan 7 yıl önce eğitim için Amerika'ya gittim. Yaklaşık 5 yıl önce de bir festivalde Megan ile tanıştık. Daha sonrasında süreç ilerledi. Önce New York'ta 23 Nisan'da düğünümüzü yaptık. Şimdi de burada kendi memleketimde ailemle, yakınlarımla düğünümüzü yapıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

"Burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum"

Amerika'dan Gaziantep'e gelin gelen Megan ise, "Burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Böyle bir düğünle hayatımızı birleştirmekten de mutluyum" diye konuştu.

Sınırları aşan aşka büyük ilgi

İslahiyeli damat Fuat Ali ile Amerikalı gelin Megan, düğüne katılanlar tarafından alkışlandı. Çiftin düğünü, ilçede ilgiyle karşılanırken, "sınırları aşan aşk" olarak yorumlandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Magazin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sınırları Aşan Aşk: Fuat ve Megan'ın Düğünü - Son Dakika

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