Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Halkın Helal Oylarıyla Seçilen Belediye Başkanlarının Görevlerine Dönmesini İstiyoruz" - Son Dakika
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Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Halkın Helal Oylarıyla Seçilen Belediye Başkanlarının Görevlerine Dönmesini İstiyoruz"

03.07.2026 15:56  Güncelleme: 17:09
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Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki göstererek, yargı sürecinin tutsak etmeye dönüştüğünde adalete güvenin sarsıldığını söyledi. Halkın oylarıyla seçilen başkanların görevlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

(SİNOP) -Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki göstererek, "Belediye başkanları elbette yargılanabilir ancak bu süreç tutukluluğa ve tutsak edilmeye dönüştüğünde adalete olan güven sarsılıyor. Halkın helal oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevlerine dönmesini istiyoruz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerini değerlendirdi. Gürbüz, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz doğru yerdeyiz. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere görevden alınan tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclisi üyelerimiz vatandaşlarımızın helal oylarıyla seçildi. Biz halkın yanındayız. Yurttaşlarımız kentlerimizi beş yıl yönetme yetkisini sandıkta belediye başkanlarına verdi. Dolayısıyla biz halkın iradesiyiz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, sandığa gitsin ya da gitmesin herkese eşit hizmet etmek görevimizdir. Son günümüze kadar da bu anlayışla çalışacağız."

Görevlerini halk adına sürdürdüklerini vurgulayan Gürbüz, "Yarın böyle bir olumsuzlukla karşılaşsak bile son ana kadar kentimiz için çalışırız. Kimseden korkmuyoruz. Hiçbir yanlış yapmadık. Belediye başkanları elbette yargılanabilir. Ancak bu yargılama tutukluluğa ve tutsak edilmeye dönüştüğünde adalete güven sarsılıyor. Yanlış yapan varsa yargılanır, cezası kesinleşirse de çeker. Buna itirazımız yok" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de halkın büyük desteğiyle seçildiğini belirten Gürbüz, "Her iki yurttaşımızdan birinin oyuyla göreve geldim. Karşımda 19 rakibim vardı ve toplam oyları bizim aldığımız oyun gerisinde kaldı. Aradan 26 ay geçmesine rağmen yapılan anketlerde desteğimizin arttığını görüyoruz. Yaklaşık 600 belediye emekçimizle birlikte 7 gün 24 saat halkımıza hizmet ediyoruz" dedi.

"KAYYUMDAN DA KORKMUYORUZ"

Belediyeler üzerinde baskı oluşturulduğunu savunan Gürbüz, "Kayyumdan da korkmuyoruz. Yargıyı aparat olarak kullanan iradeden de korkmuyoruz. Halkın oylarıyla geldik. Halkımız bizi bu görevde tuttuğu sürece görevimizi sürdürürüz. Sinop için şu an bir tehlike yok ancak üzerimizde baskılar olmadığını da söyleyemeyiz. Belediyelerde yoktan suç üretme çabalarını görüyoruz. İsimsiz tanıklar ve itirafçılar üzerinden yürütülen süreçlere tanık olduk. Daha sonra bazı itirafçılar baskı altında ifade verdiklerini söyleyerek beyanlarını geri çektiler" diye konuştu.

19 Mart 2025 sonrasında yaşanan gelişmelerin toplum vicdanında derin izler bıraktığını öne süren Gürbüz, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yeniden görevlerine dönmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"O belediye başkanlarımızın aileleri, çocukları ve hizmet etmekle yükümlü oldukları kentler var. Memlekete olan sevdamızdan ve hizmet aşkımızdan kimse bizi alıkoyamaz. Biz halkın vicdanının sesi, milli iradeyiz. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları olarak kamucu, toplumcu ve halkçı anlayışla yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İçinde bulunulan ekonomik sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Bu günlerin geçeceğine inanıyorum. Bugün yüzlerce insan il başkanımızın yanında olduğunu göstermek için buraya geldi. Hangi karar alınırsa alınsın, yapılan yanlışlardan en kısa sürede dönülmesi gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: 'Halkın Helal Oylarıyla Seçilen Belediye Başkanlarının Görevlerine Dönmesini İstiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Halkın Helal Oylarıyla Seçilen Belediye Başkanlarının Görevlerine Dönmesini İstiyoruz" - Son Dakika
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