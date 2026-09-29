Sinop Havalimanı çalışanlarına kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Havalimanı çalışanlarına kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimi düzenlendi

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Sinop Havalimanı çalışanlarına kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimi düzenlendi
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Sinop Havalimanı personeline ŞÖNİM psikoloğu Betül Çakıcı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Eğitimde şiddetin türleri, erken fark edilmesi, mağdurlara yaklaşım, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler ve destek mekanizmaları anlatıldı.

Sinop'ta, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Sinop Havalimanı personeline bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) psikoloğu Betül Çakıcı tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda personele bilgi verildi.

Eğitim kapsamında kadına yönelik şiddetin türleri ve yaygınlığı, şiddetin erken fark edilmesi, şiddet mağdurlarına yönelik doğru yaklaşım ile şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemi ele alındı.

Programda ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında sunulan koruyucu ve önleyici tedbirler ile şiddet mağdurlarının başvurabileceği destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
Sinop HavalimanıEğitimKadınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Havalimanı çalışanlarına kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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