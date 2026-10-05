Sinop\'ta belediye denetimlerinde 89 yerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi

Sinop'ta belediye ekiplerinin 89 yerde gerçekleştirdiği denetimlerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi. İki dosya hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sinop'ta belediye ekipleri, kaçak su kullanımının önlenmesi ve su kaynaklarının korunması amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 89 yer kontrol edildi.

Kontrollerde 2'si mesken, 22'si arazi ve bahçe kullanımına ilişkin olmak üzere toplam 24 kaçak su kullanımı belirlendi. Tespit edilen kaçak kullanımlar nedeniyle Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 dosya için suç duyurusunda bulunuldu.