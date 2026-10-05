Sinop'ta belediye denetimlerinde 89 yerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta belediye denetimlerinde 89 yerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta belediye denetimlerinde 89 yerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta belediye ekiplerinin 89 yerde yaptığı denetimlerde 2'si mesken, 22'si arazi ve bahçe kullanımına ilişkin toplam 24 kaçak su kullanımı tespit edildi. Belediye Encümeni cezai işlem uyguladı, 2 dosya için suç duyurusunda bulunuldu.

Sinop'ta belediye ekiplerinin 89 yerde gerçekleştirdiği denetimlerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi. İki dosya hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sinop'ta belediye ekipleri, kaçak su kullanımının önlenmesi ve su kaynaklarının korunması amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 89 yer kontrol edildi.

Kontrollerde 2'si mesken, 22'si arazi ve bahçe kullanımına ilişkin olmak üzere toplam 24 kaçak su kullanımı belirlendi. Tespit edilen kaçak kullanımlar nedeniyle Belediye Encümeni tarafından cezai işlem uygulandı. Ayrıca 2 dosya için suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGüncelBahçeSinopÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Bir zamanların yıldızıydı Canlı yayında madara oldu Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
Galatasaray’da Icardi sürprizi Bunu kimse tahmin edemezdi Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
12:43
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
2026 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu! Beyni ışıkla kontrol eden keşfe ödül
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
12:03
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:24
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 12:48:43. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta belediye denetimlerinde 89 yerde 24 kaçak su kullanımı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei