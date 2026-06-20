Sinop Belediye Başkanı Gürbüz'den Güvenli Plaj ve Çevre Duyarlılığı Çağrısı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentte 2024 yılından itibaren cankurtaran ve güvenli plaj hizmetlerini yaklaşık dört kat artırdıklarını belirterek, bu yıl 12 plajda 16 cankurtaran ve iki sağlık personeliyle hizmet verdiklerini açıkladı. Gürbüz, vatandaşlara rip akıntılarına karşı yapılan uyarıları dikkate almaları çağrısında bulunurken, özellikle kuzey plajlarında çevre kirliliğine neden olan davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, yaz sezonunda alınan tedbirler ve plajlardaki hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri 2024 yılından itibaren cankurtaran sayısı ile güvenli plaj alanlarını yaklaşık dört kat artırdıklarını ifade eden Gürbüz, bu yıl kent genelinde 12 plajda güvenli yüzme hizmeti sunulduğunu söyledi. Gürbüz, 16 cankurtaran ve iki sağlık personelinin görev yaptığını belirterek, güney plajlarında beş, kuzey plajlarında ise yedi plajda cankurtaran hizmeti verildiğini kaydetti.

Kadınlar Denizi'nde yapılan düzenlemelerin ardından burada da cankurtaran hizmetinin sürdüğünü aktaran Gürbüz, Hamsilos, Mobil ve Öztürkler plajlarında da ekiplerin görev başında olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan cankurtaran, zabıta ve diğer görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini isteyen Gürbüz, özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olduğu dönemlerde görülen rip akıntılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı öncesinden itibaren kentte yoğunluk yaşandığını aktaran Gürbüz, yaklaşık 150 bin aracın Sinop'a giriş yaptığını, yaz sezonunda hareketliliğin daha da artmasının beklendiğini söyledi. Özellikle kuzey plajlarında bazı gençlerin çevreye zarar veren davranışlar sergilediğini dile getiren Gürbüz, "On binlerce yılda oluşmuş kumsallarda ateş yakılması, piknik yapılması ve çöplerin bırakılması kabul edilemez" dedi.

"EN İYİ TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR"

Kumkapı mevkisinde yoğun çevre kirliliğiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Gürbüz, belediye ekiplerinin 9,5 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan plajları temiz kullanmalarını ve çevreyi kirletenleri uyarmalarını isteyen Gürbüz, "En iyi temizlik kirletmemektir" ifadelerini kullandı.

Yaz sezonunda boğulma vakalarının yaşanmamasını temenni eden Gürbüz, Sinop'un güvenli, huzurlu ve konforlu bir tatil kenti olduğunu söyledi. Deniz suyu sıcaklığının 21-22 dereceye ulaştığını ve hava koşullarının elverişli seyrettiğini belirten Gürbüz, tüm vatandaşları Sinop'a davet ederek, gelen ziyaretçilerin çevre temizliğine, kentin kültürel değerlerine ve yaşam düzenine özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.