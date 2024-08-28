Sinop'ta ebabil kuşu yeniden kanat çırptı
SİNOP - Sinop'ta gözünde çıkan enfeksiyon sonucu tedavi edilen ebabil kuşu tekrar yaşam alanına bırakıldı.
Sinop'ta gözünde ortaya çıkan enfeksiyon nedeni ile göç rotasına ara veren Ebabil kuşu, Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimlerce tedavi altına alındı. Rehabilitasyon ve tedavi süreçleri başarıyla tamamlanan Ebabil kuşu yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
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