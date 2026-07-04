Sinop'ta Enflasyon Rakamlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Enflasyon Rakamlarına Tepki

04.07.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yurttaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini gerçeği yansıtmadığına inanıyor.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

TÜİK'in haziran ayına ait açıkladığı enflasyon verilerininn gerçeği yansıtmadığını savunan Ayhan Koca, "İnsanlar aldığı maaşla ancak kira ve temel giderlerini karşılıyor. Birikim yapmayı bırakın, geçinmek bile zor. TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. İnsanlar sokakta geziyor gibi görünebilir ama çoğu akşam ne yiyeceğini düşünüyor. Her geçen yıl daha kötüye gidiyoruz" dedi.

TÜİK'in Haziran ayında Tüfe'nin aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 olarak gerçekleştiğini açıklamasının ardından Sinop'ta yurttaşlar, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Sinoplu emekliler ve çalışanlar, alım gücünün her geçen gün düştüğünü, temel gıda ürünlerine dahi ulaşmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Ahmet Koca, 1998 yılında emekli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tek kişi çalıştım, dört kişilik ailemi geçindirdim, iki çocuğumu üniversitede okuttum. Bugün bir kişi çalışsa kendisini dahi doyuramaz. Kirada oturdum ama o zamanki maaşımız demek ki iyiymiş. Şimdi emekli maaşı alan hiçbir zaman ileri gitmedi, hep geri gitti. Enflasyonu açıklarken de emekliye para vermemek için rakamlarla oynandığını düşünüyorum."

"HER GEÇEN YIL DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Beş-on yıl öncesi çok daha iyiydi. Şimdi alım gücü çok düşük. Pazara gidiyorsun, soğanın kilosu 50-60 lira olmuş. Bir kilo soğan almakta bile zorlanıyoruz. İnsanlar aldığı maaşla ancak kira ve temel giderlerini karşılıyor. Birikim yapmayı bırakın, geçinmek bile zor. TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. İnsanlar sokakta geziyor gibi görünebilir ama çoğu akşam ne yiyeceğini düşünüyor. Her geçen yıl daha kötüye gidiyoruz."

Ekonomik sıkıntıların yalnızca bugünü değil, geleceğe dair umutları da etkilediğini söyleyen Mert Uslu da şunları kaydetti:

"Türkiye hiçbir zaman enflasyondan tamamen kurtulmuş bir ülke olmadı ama şimdi daha zor. Eskiden alım gücü düşük olsa bile insanların hayalleri vardı; emekli olunca ev alma, araba alma gibi. Şimdi o hayaller de bitti. İnsan aldığı maaşla geçinemiyor ki ev almayı düşünsün. Gençler de artık geleceklerini burada kurmak yerine yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Gerçek enflasyonu görmek isteyen halka baksın. Simit hesabını yaptığınız zaman her şey ortaya çıkıyor."

Pazardaki fiyat artışlarına dikkati çeken Zeynel Nallıoğlu ise "Dün pazara gittim. Soğan 50 lira, patates 50 lira olmuş. İki ay önce 20 liraya aldığımız ürünler şimdi iki katından fazla. Daha zamlar tam yansımadan bu fiyatlar oluştu. Açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Verilen zamlar da sadaka gibi. Vatandaş bunun cevabını sandıkta verir" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Sinop, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Enflasyon Rakamlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 11:52:32. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Enflasyon Rakamlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.