Sinop'ta hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop'ta bir iş yerinde gerçekleştirilen yağma ve hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda şüphelinin üzerinde bir tabanca, mermiler, eldivenler, bot, kar maskesi ve hırsızlık konusu para ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 22:54
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Sinop'ta hırsızlık zanlısı yakalandı

SİNOP - Sinop'ta yağma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Sinop'ta bir iş yerinde kar maskeli şahıs tarafından gerçekleştirilen yağma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan 41 KGYS kamera analizi, 850 saat KGYS kamera izlemesi, saha ve eşkal analiz çalışmaları neticesinde şüphelinin S.A. olduğu tespit edildi. Ayancık ilçesinde iki ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelinin olayda kullandığı 1 adet tabanca, 45 adet mermi, 3 adet kırmızı eldiven, 1 adet bot, 3 adet eldiven, 1 adet kar maskesi, hırsızlık konusu 9 bin TL, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 42 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sinop, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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