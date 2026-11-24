Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta İstanbul İndirim Çadırı Pazarı'nda esnaf ürünlerini satamamaktan dert yandı. Esnaf Melek Çelik, "Sinop emekli şehri emekli maaşı da ortada. Bakıp geçiyorlar evet ama hepsi alamıyor tabii ki" dedi.

Eski Otogar mevkisinde kurulan İstanbul İndirim Çadırı Pazarı'nda satış yapan esnaf ekonomik durumdan yakındı. Giyim, yiyecek, ev eşyaları ve yöresel ürünlerin yer aldığı indirim çadırında vatandaşlar, tezgahları gezerek ihtiyaçlarına yönelik ürünleri inceledi.

Satış yapan esnaf Mehmet Haydaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben son bir yıldır bu şekilde bir piyasa görmedim. Her şey geri gidiyor. İleriye gidemiyoruz. Bir yıldır geri geri gidiyoruz. Bu da neden kaynaklı? Piyasalardan. Piyasalarda malum iş yok. Bir aldığımız malı tekrar yerine koyamıyoruz. Mesela bugün ben bir ürünü bin liraya aldıysam toptancıya gittiğim zaman bir dahakine bin 200 liradan alıyorum.

Nakit para zaten görmüyoruz. Hep kredi kartı. O da zaten zorla, müşteriyi ikna ile yani. Aşırı çok indirim isteyen müşteriler oluyor. Şu an fiyatlar gayet uygun olmasına rağmen yine de fiyat pazarlık ediyorlar."

"MAZOTUN ZAMLANMASIYLA İNSANLARIN TİCARETİ ARTIK ZORLAŞTI"

Esnaf Sadettin Koç, "Yaklaşık ağustos ayından beri bir aşırı bir durgunluk var. Mazotun zamlanmasıyla insanların ticareti artık zorlaştı. Biz de bu tarz fuarları deniyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. İnsanlarımızın artık cebinde nakit taşımamasından dolayı mecbur bir şekilde satış yapacağız, bu yüzden kredi kartına yöneldik. Artı devletimiz de bunu mecbur kıldığı için yöneldik. İnsanlar ürününe göre bütçesine göre indirim talep ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar bizi kurtaran rakamlar doğrultusunda indirim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuara gezmeye gelen Nebahat Boztepe, "Fiyatlar mağazalara göre daha uygun. Çeşit fazla. Hepsini bir arada görebiliyorsunuz. O yüzden tercih ettik ve geldik. Çoğunlukla emekliler var zaten şu anda burada. Görüyorsunuz hayat pahalı zaten. Özellikle yiyecek kısmı daha pahalı. Giysi de idare edebiliyorsunuz aynı şeyle yıllarca ama yiyecek öyle değil. Onun için yiyeceğe daha ağırlık veriyor yani insanlar" diye konuştu.

Esnaf Melek Çelik ise, "Sinop emekli şehri emekli maaşı da ortada. Bakıp geçiyorlar evet ama hepsi alamıyor tabii ki. Bizim stantta daha çok gençler yoğunluklu oluyor. Yaşlılarda pek alım gücü yok, alamıyorlar" şeklinde konuştu.