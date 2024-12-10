Şırnak Cezaevinde 20 Hükümlü Üniversite Öğrencisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şırnak Cezaevinde 20 Hükümlü Üniversite Öğrencisi Oldu

Şırnak Cezaevinde 20 Hükümlü Üniversite Öğrencisi Oldu

Şırnak T Tipi Cezaevi'nde 20 hükümlü, üniversite sınavlarını kazanarak eğitim hayatına başladı.

10.12.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü-tutuklulardan 20'si, üniversite sınavlarına girerek farklı bölümler kazanıp eğitim görmeye başladı.

Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalan 300 hükümlü ve tutukludan 20'si burada sağlanan eğitim imkanlarından yararlanıp üniversiteli oldu. Farklı bölümler okuyan tutuklu ve hükümlü öğrenciler, kentte üniversiteye gidip geliyor.

Cezaevi Müdürü Serkan Kengil, bin 270 hüküm-tutuklu bulunduğunu ve hükümlü-tutuklar için oluşturulan kütüphanede 7 bin 300 adet kitap bulunduğu söyledi. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda oluşturulan dersliklerde aldıkları eğitimler ile 20 hükümlü-tutuklunun üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Kengil, "Eğitim birimimizde 50 tane birinci basamak dediğimiz ilk öğretim, ikinci basamak dediğimiz lise boyutunda 25 tane öğrencimizin olduğu toplamda 300 tane öğrencimiz bulunmakta. Hali hazırda 20 öğrenci farklı branşlarda bulunmakta. Şu anda kurumumuzda birinci derecede okuma-yazma kursu, İngilizce kursu ve uzaktan eğitim bilişim ile birlikte arıcılık kursları eğitimleri verilmekte. Kurumumuzda aynı zamanda 6 adet dersliğimiz bulunmakta. Bu dersliklerde çeşitli branşlarda ÖSYM ve diğer sınavlar ile birlikte sınavları icara etmekteler. Kurumumuzda daha önce de aktif olarak yürütmüş olduğumuz berber kursu ve diğer kurslarımız ile birlikte toplamda 300'e yakın hükümlü-tutuklu şu anda aktif olarak kurslarımızdan faydalanmakta. Fakat her kurs için farklı branşlarda ve farklı sayılarda hükümlü tutuklu çıkarmaktayız. Ama genel bazda 300 adet hükümlü tutuklu kurslarımızdan faydalanmakta" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Cezaevi, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak Cezaevinde 20 Hükümlü Üniversite Öğrencisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:51 Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç’un başını yaktı Acun Ilıcalı, ortağı Esat Yontuç'un başını yaktı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:37:59. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak Cezaevinde 20 Hükümlü Üniversite Öğrencisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.