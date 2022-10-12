Şırnak yerel haberi | Cizre'de örnek cami

Cizre'de örnek cami

Öğrenciler hem Kur'an'ı Kerim öğreniyor, hem de okul derslerini yapıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre Müftülüğüne bağlı Hacı Ramazan Acar Camisine gelen öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim dersleri görüyor, hem de gönüllü öğretmenler ve imam eşliğinde okul ödevlerini yapıyor.

Cizre Müftülüğüne bağlı Cudi Mahallesi'nde bulunan Hacı Ramazan Acar Camisine gelen öğrenciler, Kerim derslerini toplu ve bireysel şekilde yapıyor. Yatsı namazından sonra okulda kendilerine verilen ödevlerini camiye cemaate gelen gönüllü öğretmenler eşliğinde yapıyorlar. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için son yarım saatte de kitap okuma etkinliği yapılıyor.

Camiye gelen öğrenciler cemaatle namaz kılma, ezan, tespihat, kitap okuma ve davranışlar üzerinden yapılan çeşitli etkinlikler ile ödüller alıyor. Öğrencileri cami önünde karşılayan imam Şahin Turan, camide çeşitli etkinlerle öğrencileri ödüllendirdiklerini ve amaçlarının ilim ile bilimin beraber yapılabildiğini belirtti.

Okul eğitimini yanında Kur'an-ı Kerim eğitimini de bir arada verdiklerini aktaran Turan, "Çoğunlukla çevrede bulunan 5 okuldan gelen öğrencilerimiz var. Akşam namazından önce camiye gelen öğrencilerimizi karşılıyoruz. Akşam namazını çocuklarla cemaatle kıldıktan sonra öğrencilerimize Elifba ve Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Akşam ile yatsı arası bu derslerimizi öğrencilerle işliyoruz. Son 1 saatte ise öğrencilerimizin okulda aldıkları ödevi burada cemaate gelen gönüllü öğretmenler ile beraber yardımcı oluyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz de var onlarla ayrı ilgileniyoruz. Son yarım saatte öğrencilerimize kitap okumalarına teşvik ve Türkçeyi daha iyi konuşmaları için kitap okuma etkinliği yapıyoruz" dedi.

Mevlüde Uyar ise, arkadaşlarıyla beraber her gün camiye geldiğini kaydetti. Uyar, "Hocalarımızdan Kur'an-ı Kerim derslerini, namaz ve temel dini bilgileri alıyoruz. Yatsı namazından sonra okul derslerimizi çalışıyoruz. Derslerimizi bitirdikten sonra kitap okuyoruz. Hocalarımız bizlere yardımı oluyor. Burada Kur'an-ı Kerim dersleri haricinde ilim ve bilimi bir arada işliyoruz" diye konuştu.

(CÖ-RK-NSO-Y)