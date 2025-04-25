Sis Dağı Yaylası'nda Ayı Tahribatı

Sis Dağı Yaylası'nda ayıların yayla evlerindeki talanı sürüyor

GİRESUN - Giresun ile Trabzon sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerine zarar vermeyi sürdürüyor. Yiyecek arayışında olan ayılar, birçok evin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girerken, evlerde ciddi tahribata neden oldular.

Yaklaşık bir aydır Sis Dağı Yaylası'nda ayıların farklı obalardaki evlere verdikleri zararlar sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yayladaki evlerine dönen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok yaşarken, eEvlerinin darmadağın halini cep telefonlarıyla kaydeden yayla sakinleri, yaşadıkları zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade ediyor.

Vatandaşlar, her yıl benzer olayların yaşandığını ancak bu yılki zararların çok daha fazla olduğunu dile getirdiler.