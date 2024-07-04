Sivas'ta Ambulans Helikopterli Müdahale: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Sivas'ta Ambulans Helikopterli Müdahale: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan bir kişi ise ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

04.07.2024 20:01
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1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazaya ambulans helikopterli müdahale

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün Sivas Merkeze 76 kilometre uzaklıkta olan Yıldızeli ilçesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. O.K. idaresindeki 21 AEY 020 plakalı Pikap ile L.A. yönetimdeki 66 ADD 424 Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir pikap yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüler ile araçların içerisinde bulunan M.S.K., F.K., A.A. ve Musa Ardıç yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Ardıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan A.A. ise karayoluna inen ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi. Karayoluna inen ve yaralıyı hastaneye götüren ambulans helikopterin o anlarını Sivas İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ta Ambulans Helikopterli Müdahale: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Ambulans Helikopterli Müdahale: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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