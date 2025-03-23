Sivas\'ta Filistin Mutfağı İftar Programı

Sivas'ta düzenlenen iftar programında, Filistinli bir aile, Filistin mutfağından özel lezzetler hazırlayarak Filistinli öğrenciler ve diğer katılımcılara ikram etti. Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen iftar programında duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas'ta gerçekleştirilen iftar programında, Filistinli bir aile, geleneksel mutfaklarından özel lezzetler hazırlayarak katılımcılara sundu. Menünün ana yemekleri arasında Filistin mutfağının önemli yemeklerinden kabsa ve musakhan yer aldı. Türkiye'de ilk kez düzenlendiği belirtilen programda duygu dolu anlar yaşandı. Programa 125 öğrenci katıldı. iftar öncesinde Filistinli öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Filistin'de yaşanan insanlık dramını anlatan görüntülerin yer aldığı bir gösterim yapıldı. Uzun süredir Filistin yemeklerini yemeyen öğrenciler, bu nedenle duygulandıklarını ifade etti. Programa öğrencilerin yanı sıra, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan'da katıldı.

"Bugün gurbette olduğumu hissetmedim"

İftar programının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Şomoo Abuzaiter, "Sivas'ta 3 tane okuyan çocuğum var. Filistin'e uzak olsam da Filistin'e uzak olduğumu düşünmüyorum. Bugün gurbette olduğumu hiç hissetmedim. Özellikle buradaki öğrenci arkadaşları gördükçe çok mutlu oldum. Filistin'deyken düğün organizasyonlarında eşime yemeklerde yardım ederdim. Bizim bir atasözümüz var, ağız değil göz yer. Yemek ne kadar güzel olursa olsun, yemeğin şeklinin de en az yemek kadar güzel olması gerekiyor" dedi.

KYK yurdunda kalan öğrencilerin Filistin yemeklerine erişimde zorluk yaşadığını ifade eden bir üniversite öğrencisi, "En son geçen hafta Filistin yemeği yedim. Ramazan ayında olduğumuz için arkadaşlarımla, çoğunlukla Filistin yemekleri yapıyoruz. Ancak KYK yurdunda kalan arkadaşlarımız bizim kadar Filistin ve diğer ülkelerin yemeklerini yiyemiyorlar. 7 Senedir Sivas'ta yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Filistin yemekleri vatanımızı hatırlatıyor"

Filistin mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını söyleyen Hişam Abushkhadem, "Filistin mutfağı çok zengindir. Yemeklerimizde genellikle bol zeytinyağı, sumak ve çeşitli baharatlar kullanıyoruz. Filistin mutfağı bizim için sadece yemeklerden oluşmuyor. Aynı zamanda bizim direnişimiz de oluyor. Çünkü mutfağımız sayesinde ülkemizi tanıtabiliyoruz. Bugün gerçekleştirilen iftar bize vatanımızı hatırlattı. Gelen öğrenciler vatanından ve ailesinden uzak olduğundan, Filistin yemekleri yediği zaman burada ailesinin yanındaymış gibi hissediyorlar. Bu tür etkinliklerde elimizden geldiğince Filistin yemekleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - SİVAS