Söğüt Belediye Başkanı Durgut\'tan Sağlık Kurumlarına Ziyaret

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçedeki faaliyet gösteren sağlık kurumlarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Durgut, ilçedeki hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atarak Söğüt Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Durgut, ilçenin sağlık konularını ele aldı. Başkan Durgut, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ederek, "Sağlık hizmetleri, toplumumuzun temel taşlarından biridir. İlçemizdeki sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret kapsamında, sağlık kurumlarının mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Durgut, sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi. Ayrıca, ilçede sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için yapılabilecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK