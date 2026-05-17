Söğüt'ten Okçulukta İl Birinciliği

Bilecik'in Söğüt ilçesinde okul sporları geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarında il birincisi olan öğrenciler büyük gurur yaşattı.

Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında il birincisi olarak önemli bir başarı elde eden Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Çaltı Ortaokulu ve Söğüt Anadolu Lisesi sporcuları, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Elde ettikleri başarıyla Kütahya'da Bilecik'i temsil etmeye hak kazanan öğrenciler, ilçe protokolünün de takdirini topladı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Kaymakam Murat Yayabaşı, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yayabaşı, geleneksel spor dallarında elde edilen başarıların önemine dikkat çekti.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, "Öğrencilerimizi elde ettikleri bu anlamlı başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Kütahya'da ilimizi temsil edecek olmaları bizler için gurur vericidir. Kendilerine ve öğretmenlerine başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK