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Sokak canları için restoran ve iş yerleri bilgilendirildi - Son Dakika

Sokak canları için restoran ve iş yerleri bilgilendirildi

12.01.2022 11:23
Sokak canları için restoran ve iş yerleri bilgilendirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak canları için restoran ve iş yerlerini ziyaret ederek yemek artıklarının hem israfının önlenmesi hem de sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla dağıtılması...

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokak canları için restoran ve iş yerlerini ziyaret ederek yemek artıklarının hem israfının önlenmesi hem de sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla dağıtılması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında Aydın'da faaliyet gösteren restoran ve iş yerlerini ziyaret etti. 27 Aralık 2021 günü yayımlanan genelgeye istinaden sokak canları için restoran ve iş yerlerini ziyaret ederek yemek artıklarının hem israfının önlenmesi hem de sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla dağıtılması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, 27.12.2021 günü yayınlanan genelgeye istinaden; (Madde 11-sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla bölgesinde bulunan gıda üretimi veya tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi) ile ilgili yapılan çalışmalarda Aydın il merkezindeki restoran ve iş yerleri ziyaret edilmiş, yemek artıklarının hem israfının önlenmesi hem de sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla dağıtılması konusunda bilgilendirmeler yapılmış ayrıca Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Uygulaması'nın tanıtımı yapılmıştır" denildi. - AYDIN

Sokak canları için restoran ve iş yerleri bilgilendirildi

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak canları için restoran ve iş yerleri bilgilendirildi - Son Dakika


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