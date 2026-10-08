Sokak hayvanlarına maaşını harcayan engelli Hüseyin Öztürk Ankara'da ödül aldı - Son Dakika
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Sokak hayvanlarına maaşını harcayan engelli Hüseyin Öztürk Ankara'da ödül aldı

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Sokak hayvanlarına maaşını harcayan engelli Hüseyin Öztürk Ankara\'da ödül aldı
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Alaplı'da ayakkabı boyacılığı yapan engelli Hüseyin Öztürk, sokak hayvanlarına duyarlılığı nedeniyle Ankara'da düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödülleri töreninde ödül aldı. İHA'nın haberiyle gündeme gelen Öztürk, maaşını sokak hayvanlarının bakımına harcamasıyla örnek oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan ve maaşını sokak hayvanlarının bakımına harcayan engelli Hüseyin Öztürk, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberiyle gündeme gelmesinin ardından Ankara'da düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü.

Alaplı ilçe merkezindeki meydanda yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan engelli Hüseyin Öztürk, sokak hayvanlarına gösterdiği merhametle örnek oldu. Kendi geçim mücadelesine rağmen maaşını sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımına harcayan Öztürk'ün iyilik hikayesi Ankara'ya kadar uzandı. Daha önce İhlas Haber Ajansı tarafından "Engelli Ayakkabı Boyacısı Maaşını Köpeğe Harcıyor" başlığıyla haberleştirilen Hüseyin Öztürk, hayvanlara duyarlılığıyla dikkat çekti. Mütevazı yaşamına rağmen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Öztürk, gösterdiği fedakarlıkla çevresindekilerin takdirini kazandı.

Merhameti Ankara'da ödüllendirildi

Cumhur Haber Ajansı tarafından Ankara'da düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödülleri töreninde iyilikleri ve fedakarlıklarıyla topluma örnek olan isimlere ödülleri verildi. Siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Alaplılı ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk de sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığı dolayısıyla ödüle layık görüldü. Alaplı meydanında ayakkabı boyayarak hayatını sürdüren Öztürk'ün merhamet dolu hikayesi, İHA'nın haberinin ardından Ankara'da ödülle taçlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sokak hayvanlarına maaşını harcayan engelli Hüseyin Öztürk Ankara'da ödül aldı - Son Dakika
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