Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi

04.07.2022 14:58
Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi

Söke Belediyesi'nin, 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Yaz Okulu’nda; bin 300 öğrenci çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Söke Belediyesi'nin, 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Yaz Okulu'nda; bin 300 öğrenci çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen Yaz Okulu kurslarında; gitar, İngilizce, el becerileri, çini, halk oyunları, Anadolu ateşi, bale, zumba, jimnastik, futbol, pilates kids, basketbol, karate olmak üzere toplam 13 dalda dersler, ücretsiz olarak veriliyor. Dersler, 35 sınıfta 14 eğitimci ile yürütülüyor.

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Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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