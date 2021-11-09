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Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim - Son Dakika

Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim

09.11.2021 17:18
Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim

Söke Berberler ve Kuaförler Odası tarafından, berber ve kuaförlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Söke Berberler ve Kuaförler Odası tarafından, berber ve kuaförlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde erkek berberlerine yönelik gerçekleşen eğitimde Menderes Bayır eğitmen olarak yer alırken, öğleden sonra kadın kuaförlerine yönelik eğitimde Serpil Durmaz eğitmen olarak yer aldı.

Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonlarında gerçekleşen eğitimde eğitmenler Menderes Bayır saç kesim ve renklendirme, Serpil Durmaz ise gelin başı ve topuz konuları başta olmak üzere meslekteki yenilikler hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Modeller üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe katılan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Oda Başkanı Samed Can, "Eğitmenlerimiz Menderes Bayır ve Serpil Durmaz'a çok teşekkür ediyorum. Üyelerimiz açısında çok faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum" dedi. Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can, Federasyon Başkanı Bayram Karakaş'a da ayrıca teşekkür etti. - AYDIN

Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim
Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim
Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim

Söke Belediyesi, Berber, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'de berber ve kuaförlere uzmanlarından eğitim - Son Dakika


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