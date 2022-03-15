Söke'nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı'yı duygulandıran sürpriz - Son Dakika
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Söke'nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı'yı duygulandıran sürpriz

15.03.2022 11:09
Söke'nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı'yı duygulandıran sürpriz

Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç ile Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek, Söke'nin en eski berber esnafı 83 yaşındaki Halil Arabacı'ya büyük sürpriz yaptı.

Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç ile Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek, Söke'nin en eski berber esnafı 83 yaşındaki Halil Arabacı'ya büyük sürpriz yaptı.

Vergi Haftası dolayısıyla yapılan inceleme doğrultusunda gerek vergi dairesi gerekse oda işlemlerinde tüm yükümlülüklerini zamanında yapan, duayen esnaf Halil Arabacı'yı, oda başkanı Yılmaz Demiryürek ile birlikte ziyaret eden Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç, örnek esnaf olarak teşekkür etti. 64 yıldır aralıksız berberlik mesleğini sürdüren 83 yaşındaki Halil Arabacı, duygusal anlar yaşadı. Söke Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek, ustası Halil Arabacı'ya bir de fotoğraf sürprizi yaşattı.

Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç, "Vergi Haftası dolayısıyla Söke'de Berberler Odası'nın en eski üyelerinden Halil Arabacı'yı, Oda Başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Bizi ağırladığı, iş yerinin kapısını açtığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Halil Arabacı'nın Türkiye'nin en yaşlı berberlerinden, meslek büyüğü olduğunu belirten Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek ise; "Allah uzun ömürler versin mesleğini en güzel şekilde hala icra edebiliyor. Bundan sonraki yaşamında da sağlık diliyoruz.

Bugüne kadar hiçbir vergi dairesi müdürünün kendisini ziyaret ettiğini görmediğini belirten Halil Arabacı; "Bundan dolayı kardeşime Allah uzun ve sağlıklı ömürler versin. Ayrıca şimdiye kadar hiç böyle bir oda başkanı ile karşılaşmadım. Yılmaz Demiryürek kardeşimin ziyareti benim ömrümü uzattı" diye konuştu, göz yaşlarına da hakim olamadı. - AYDIN

Söke'nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı'yı duygulandıran sürpriz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke'nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı'yı duygulandıran sürpriz - Son Dakika


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