Soma'da İşçi Eylemleri Sekizinci Gününde

26.02.2026 12:16
Torku Termik Santrali işçileri, işe iadeleri için eylemlerine devam ediyor. Destek sürüyor.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Torku Termik Santrali'nin kademeli olarak kapanacak olmasını protesto ve çıkarılan 87 işçinin yeniden işbaşı yapması için başlatılan eylemler sekizinci günü geride bıraktı. İşçilere destek veren Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan, "Keşke daha güzel günler için burada olabilseydik ama maalesef böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Esnaf Odası olarak her zaman işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, Torku Termik Santrali'nde işten çıkarılan 87 işçinin işe iadesi için Ankara'da temaslarda bulunuyor. Soma'da ise işçiler, soğuk ve yağmura rağmen eylemlerini sekizinci gününde sürdürürken, sivil toplum kuruluşları ve esnaf da işçilere destek veriyor.

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan, işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Hep birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Madenlerimizde de sıkıntılarımız var. Bugün İmbat Madencilik de eyleme başladı. Polyak Madencilik eylemini devam ettiriyor. Bizler de hep birlikte burada mücadelemizi sonuna kadar, haklarımızı alıncaya kadar yılmadan, bıkmadan devam ettireceğiz. Bizler bu yolda haklarımızın son kuruşunu alıncaya kadar, ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Burada bu şekilde burada olmaktan asla mutlu değiliz. Keşke daha güzel günler için burada olabilseydik ama maalesef böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Esnaf Odası olarak her zaman işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Soma için, Soma ekonomisi için biz bir bütünüz. Bundan sonra da Esnaf Odası olarak da tüm Soma esnafı olarak da işçilerin yanında olmaya, eylem alanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

