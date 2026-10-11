Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden Ömer Karakaya, Kırkağaç’ta dualarla anıldı - Son Dakika
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Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden Ömer Karakaya, Kırkağaç’ta dualarla anıldı

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Soma\'daki maden kazasında hayatını kaybeden Ömer Karakaya, Kırkağaç’ta dualarla anıldı
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Soma'da 1 Ekim'de meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ömer Karakaya için Kırkağaç'ta hayır yemeği düzenlendi.

(MANİSA) - Soma'da 1 Ekim'de meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ömer Karakaya için Kırkağaç'ta hayır yemeği düzenlendi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madenci Ömer Karakaya için Kırkağaç'taki baba evinin önünde hayır yemeği verildi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları ve daire başkanları da katılarak Karakaya'nın ailesi ve yakınlarının acısını paylaştı.

"TÜM MADEN ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

Başkan Dutlulu, maden şehitlerinin hatırasını ve emanetlerini her zaman koruyacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Soma maden şehidimiz Ömer Karakaya'yı dualarla ve rahmetle andık. Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Kırkağaç Belediye Başkanımız Üstün Dönmez ile birlikte, maden şehidimiz Ömer Karakaya adına düzenlenen hayır yemeğine katılarak ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştık. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, rahmet ve saygıyla anıyor, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Hayır yemeği, Karakaya ve madenlerde hayatını kaybeden tüm işçiler için edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA
YerelSomaSon Dakika

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