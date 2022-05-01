Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

Adana'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerinin mezarı başında dualar etti.

Adana'da şehit yakınları sabah saatlerinden itibaren Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe geldi. Yakınları, şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

"Biz onları, onlar bizi bekliyor"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit olan jandarma uzman çavuş Sercan Yılmaz'ın annesi Sahra, her bayram arifesinde acısının tekrardan tazelendiğini söyledi. Yılmaz, "Burası bizim ikinci evimiz. Her zaman geliyoruz. Özlüyoruz. Onlar bizi bekliyor, biz onları bekliyoruz. Kavuşuruz inşallah bir gün" dedi.

"İmkan olsa buraya bir çadır kurarım"

Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu Bölgesi'nde, mayın imha çalışması yaparken meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep ise çadır kurup hiç gitmek istemediğini belirterek, "Ateşten gömlektir. Tek bayramlarda değil çoğu zamanımız burada geçiyor. Eğer imkan olsa buraya bir çadır kurarım ve hiç gitmezdim eve. Hep burada kalırdım. Hadi gel de ciğerpareni bırak git. Birileri zamanın ilaç olduğunu söylüyor ama hep aynıdır. Ateş düştüğü yeri yakmıyor. Ateş dışarıdan düşerse elbiseni ama annenin yüreğine düştüğünde tandır gibi içten içe yanıyor" ifadelerini kullandı. - ADANA