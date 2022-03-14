Son dakika: Baro Başkanı Göğebakan; "Sizlerle gurur duyuyoruz" - Son Dakika
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Son dakika: Baro Başkanı Göğebakan; "Sizlerle gurur duyuyoruz"

14.03.2022 12:29
Son dakika: Baro Başkanı Göğebakan; "Sizlerle gurur duyuyoruz"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'İnsanla uğraşıp, onu yaşatmayı, acısını azaltmayı ve derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'İnsanla uğraşıp, onu yaşatmayı, acısını azaltmayı ve derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Göğebakan, korona virüsle verdiği amansız mücadele, gördüğü şiddet ve ücret adaletsizliği uygulamalarına rağmen hizmet etmeye devam eden sağlık çalışanları ile gurur duyduğunu da belirtti. - ERZURUM

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Talat Göğebakan, Erzurum, Medya, Baro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Baro Başkanı Göğebakan; 'Sizlerle gurur duyuyoruz' - Son Dakika


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